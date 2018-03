Baekelandtgemeente gaat voor camera's bij glasbollen 07 maart 2018

De Lendeleedse raadsleden stemden unaniem in met het plaatsen van vaste en verplaatsbare camera's bij de glasbollen in de gemeente. Milieuschepen Rudy Rommens (CD&V) stelde dat zwerfvuil op die plaatsen zonder meer bewust wordt gedeponeerd. "Wij maken het nu mogelijk om te controleren op die plaatsen in de Elfde Julilaan, de Langemuntelaan (recyclagepark), de Meikapelstraat, de Pastoor de Beirstraat, de Spoelewielenlaan, de Stationsstraat en de Winkelsestraat. De gemeente zorgt enkel voor de goedkeuring van de locaties terwijl de afvalintercommunale IVIO zorgt voor de aanbreng van pictogrammen, de camera's en de beelden zal bekijken. Overtreders kunnen een GAS-boete krijgen." Raadslid Nico Parmentier (CD&V), die Lendelede in IVIO vertegenwoordigt, stelde dat de controle zeker zijn nut kan hebben. "Een gelijkaardige actie in Tielt zorgde in de maand januari voor 4 ontmaskerde sluikstorters





(VGGS)