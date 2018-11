Baeckelandt Corrida en kerstmarkt op stapel 27 november 2018

02u24 0 Lendelede Op zaterdag 15 december wordt de tweede editie van de Baekelandt-corrida georganiseerd. Het Dorpsplein fungeert daarbij als start- en aankomstplaats.

De kleinsten lopen hun Kids Run vanaf 18.45 uur. De 'Kleine Corrida' over drie kilometer doorheen de centrumstraten start om 19 uur. De 'Grote Corrida' begint om 19.30 uur voor een wedstrijd van 9 kilometer of drie rondes. Tijdens en na de Baekelandt Corrida is er ook een kerstmarkt op het Dorpsplein dat voor de gelegenheid volledig verkeersvrij is. Deelnemen kost 3 euro per persoon. De Kids Run is gratis. Alle info over de Corrida kan je vinden op de Facebookpagina van Lendlee Koerse. (VGGS)