Achtste keer wandelen met ’t Voals Plat VDI

25 februari 2019

18u09

Bron: VDI 0 Lendelede Op zondag 3 maart organiseren de sportraad en –dienst van Lendelede voor de achtste keer de wandeldag ’t Voals Plat. Op het programma staan uitgepijlde wandelingen over de rustige landelijke wegen van Lendelede. Onderweg passeer je op prachtige veldwegels en goed begaanbare (on)verharde wegen.

De wandeling is toegankelijk voor jong en oud, en voor gezinnen met kinderen. Fervente wandelaars kunnen kiezen tussen verschillende afstanden van 6, 11, 15 of 21 kilometer. Start en aankomst zijn voorzien aan de sporthal op het adres Steuren Ambacht 2. Starten kan tussen 7.30 en 15 uur. Het einde van de controle is rond 17 uur voorzien. De zes kilometer is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Inschrijven kost 1,5 euro voor niet-leden en 1,10 euro voor leden van de wandelfederatie. Meer info via de sportdienst op 051/30.60.39.

Vorig jaar lokte de wandeltocht 1.275 deelnemers.