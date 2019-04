Aangiftes stormschade van 10 maart indienen VDI

De storm van 10 maart heeft op verscheidene plaatsen ernstige schade veroorzaakt. Wie schade geleden heeft, kan dit melden bij de dienst Grondgebiedzaken in het gemeentehuis en dat tegen ten laatste 15 april. Op basis van het aantal schadegevallen kan de gemeente aan het rampenfonds vragen om opgenomen te worden in het geografisch afbakeningsgebied van een eventuele algemene ramp.

De gemeente moet de datum van de schade weten, net als de omschrijving van de schade en het bestek voor het herstel van die schade.

Pas na een eventuele erkenning van de gemeente kan een aanvraag voor ussenkomst bij het Vlaams Rampenfonds ingediend worden. In afwachting hiervan is het best zoveel mogelijk bewijsmateriaal om achteraf de schade aan te tonen te verzamelen. Dat kunnen foto’s of filmpjes zijn, maaar ook interventieverslagen van de brandweer of facturen van de herstelling.

Bijkomende info vind je op de Dienst Grondgebiedzaken via 05/33.63.04.