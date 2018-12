Leerlingen met nieuwe zingzak de straat op Toon Verheijen

16 december 2018

De jeugddienst Van Wuustwezel probeert elk jaar opnieuw de traditie het nieuwjaarszingen op oudejaarsdag in ere te houden. Dit jaar geven de leden van de jeugdraad aan de eerstejaars van alle basisscholen een zingzak waarmee ze van deur tot deur kunnen trekken. “Dit jaar pakken we uit met zakken in een nieuwe kleur en met een nieuw logo”, zegt Amber Daniels van de jeugddienst. “In plaats van het liedjesboekje geven we alle kinderen een wenskaartje, waar ze zelf een boodschap op kunnen schrijven of tekenen om aan iemand te geven of op te sturen.”