Leerling-bestuurder belandt tegen boom nadat vader ruk geeft aan stuur

02 januari 2019

16u46 2

Een auto is woensdagmiddag tegen een boompje beland in de Damiaanstraat in Wommelgem. Het ging om een jonge bestuurder in opleiding die samen met zijn vader in de wagen zat. Door een plotse ruk aan het stuur van de wagen bij het passeren van een lijnbus, belandde de wagen tegen de boom. Er vielen gelukkig geen gewonden.