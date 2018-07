Zonnewagen maakt tussenstop bij CadCorner 12 juli 2018

Ledegem De zonnewagen van het Solar Team - een groep ingenieursstudenten - was op bezoek bij CadCorner. "De technische knowhow van CadCorner bepaalt mee het succes van onze zonnewagen", klinkt het.

Het Punch Powertrain Solar Team telt 21 ingenieursstudenten van de KU Leuven, die een technologische zonnewagen hebben gemaakt waarmee ze racen in wedstrijden. In oktober trekken ze naar Chili, voor de eerste wedstrijd voor zonnewagens ooit in Latijns-Amerika. Met het Solar Team-project is een budget van zowat 1,5 miljoen euro gemoeid. Dat geld komt onder meer van bedrijven, zoals CadCorner uit Sint-Eloois-Winkel. "We zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van componenten van de zonnewagen", zaakvoerder Xavier Werbrouck, die het bedrijf in 2011 oprichtte. "Het ligt in de lijn van wat we dagelijks doen. CadCorner ondersteunt bedrijven die aan productontwikkeling doen, van idee tot afgewerkt product. We zijn actief in de automobielsector, de luchtvaart en de zware industriebouw." CadCorner is een snelgroeiend bedrijf. "Daarbij komt nog dat we begin deze maand officieel het Nederlandse bedrijf GPO Solutions hebben overgenomen. Zo komt ons medewerkersbestand op 26. Op middellange termijn verwachten we nog eens een verdubbeling." De verwachte groei betekent ook dat CadCorner wegens plaatsgebrek allicht zal moeten wegtrekken van de industriezone 't Lindeke. "Maar als het even kan, blijven we graag in Sint-Eloois-Winkel", lacht Xavier. "Onze roots liggen hier en de snelwegen zijn niet veraf." (VHS)