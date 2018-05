Zonnepanelen op 10 gemeentelijke gebouwen 04 mei 2018

De gemeente zal de komende maanden fors investeren in zonnepanelen. "Het is de bedoeling om op 10 gemeentelijke gebouwen fotovoltaïsche cellen te plaatsen", vertelt schepen van Patrimonium Geert Dessein (CD&V/VD). "Het gaat om de drie gemeentelijke sporthallen in de deelgemeenten, CC De L!NK en CC De Samenkomst, het administratief centrum en het Sociaal Huis, de Winkelse muziekschool en de sportaccommodatie van Klein Harelbeke en Ter Schueren." Op kruissnelheid zullen de panelen een besparing opleveren van 133.000 kilowattuur per jaar of een CO2-besparing van 89,2 ton. "De investering kost 296.000 euro en de becijfering leert ons dat we die in zes jaar terugverdienen. De werken starten halfweg mei. We beginnen met het gemeentehuis en het Sociaal Huis. Daarna volgen de sporthallen en de overige gebouwen." (VGGS)