Zeldzame oldtimer-tractor Porsche gestolen 31 juli 2018

Op de hoeve 't Beurtegoed van de familie d'Hondt is een vrij unieke oldtimer-tractor Porsche gestolen. De vierwieler stond zoals gewoonlijk in de half open loods voor de inrit naar het erf van het Beurtegoed, naast de ast langs de Beurtemolenstraat. De tractor uit 1953 werd nog regelmatig gebruikt en heeft ook een emotionele waarde voor eigenaar André D'Hondt (85). "Het landbouwvoertuig is moeilijk aan de praat te krijgen. Bovendien maakt de motor nogal wat lawaai. Omdat niemand in de buurt iets heeft gehoord, vermoeden we dat de tractor op een aanhangwagen werd geladen en zo werd meegenomen", vertelt zoon Peter D'Hondt. "Zo'n type tractor in goede staat is vrij gegeerd en kan makkelijk 30.000 euro opbrengen. De dieven hebben wellicht met voorbedachte toegeslaan en hadden wellicht al een koper in gedachten." Drie jaar geleden was de tractor nog één van de sterren tijdens de fotoshoot die de lokale afdeling van het Davidsfonds organiseerde in de aanloop naar zijn theaterwandeling 'Eigen Kweek'. Hun eigen Frank & Julita, Steventje, Chantal, en het oerkoppel Jos en Ria Welvaert poseerden toen trots naast en op de tractor. De familie D'Hondt is aangeslagen door de diefstal en deed intussen aangifte bij de politie. "We hopen stilletjes dat de daders berouw krijgen en de tractor op een dag plots weer netjes op z'n plaats staat", aldus Peter. Wie iets gezien of gehoord mocht hebben, of het authentieke Porsche-werkpaard ergens opgemerkt hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het nummer 056/51.01.11 of de familie D'Hondt. (VDI/VHS)