Yvan werkt 44 jaar bij Zetels Weelde 23 januari 2018

02u39 0

Yvan Rosé (58) ging onlangs op pensioen. Hij werkte 44 jaar voor dezelfde werkgever, Zetels Weelde in de Moeremaaistraat in Geluwe. Yvan groeide op in een kroostrijk gezin in Geluwe en woont met zijn echtgenote Marleen en dochter Stien in Rollegem-Kapelle. "Ik ben hier begonnen op mijn 14de", vertelt Yvan. Yvan kreeg van zaakvoerder Barry en Bart Lefebvre een laptop en een mand streekbieren.





(DBEW)