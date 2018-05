Winkelse muzikanten Vlaams kampioen 25 mei 2018

De Winkelse MuziekVereniging nam met vijf solisten en één ensemble deel aan de finale van de Vlamo-wedstrijd. In de derde afdeling werd Nienke Vansteenkiste (tweede van rechts op foto) op trompet Vlaams kampioen met 92,5%. Rachel Minne behaalde op alt saxofoon 86%. Jonathan Gheysens scoorde 90,5% op de marimba in de categorie uitmuntendheid. Louis Vandenbroucke op drums en Liske Herbots op hobo behaalden 93% en 86% in de superieure afdeling. Leonie Courtens (rechts) en Nienke Vansteenkiste werden met 88,5% Vlaams Kampioen Ensemble.





(VGGS)