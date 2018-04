Winkel Koerse steunt Kom Op Tegen Kanker 05 april 2018

02u38 0

Het bestuur van Winkel Koerse en gelegenheidsvereniging 't Groot Verzet slaan de handen in elkaar voor het goede doel. 't Groot Verzet wil fietsend meedoen aan de '1000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker' en moet 5.000 euro verzamelen. Morgen vanaf 17.30 uur zullen Tom Decock en Stefaan Wallays het paardenkoerscafé De Oude Smisse aan de Gullegemsestraat 79 openhouden. Het is een traditie dat het Winkel Koerse-café elke eerste vrijdag van de maand open is waarbij onder meer Steene Molen-bier kan geproefd worden. De opbrengst maken de initiatiefnemers integraal over aan het goede doel.











(VGGS)