Wim en Johan krijgen bedanking 25 mei 2018

De brandweer en de dienst 100 van Ledegem en Lendelede zetten recent twee verdienstelijke medewerkers in de bloemetjes. Op die manier wilden ze hen bedanken voor de jarenlange inzet en het trouw engagement voor de hulpdiensten. Lendeledenaar Wim Duvillier was 38 jaar lang ambulancier bij de dienst 100 Rode Kruis Lendelede en vanaf juni 2008 bij de gefusioneerde dienst 100 met Ledegem. Johan Mulier was 37 jaar toen hij in 1996 toetrad tot het Ledegemse brandweerkorps. Vijf jaar vormde Johan samen met Paul Tyvaert en later ook Peter Lecompte het officierenkader. Hij mag voortaan door het leven gaan als Ere-Kapitein van de Brandweer Ledegem.





