Wielrenner botst op geparkeerde wagen 22 februari 2018

Lorenz Couckuyt (29) uit Dadizele is gisteren kort na de middag gewond geraakt bij een fietsongeval. De man, die bij de gemeente Ledegem werkt, reed na de lunch bij zijn ouders in Rollegem-Kapelle naar de gemeentelijke loods langs de Roeselarestraat toen hij even voorbij de Molenstraat achter op de geparkeerde Mercedes botste van Luc Vandamme. "Ik was net uitgestapt om aan te bellen bij een woning van een kennis toen ik een plof hoorde", zegt de Ledegemnaar. "Toen ik me omdraaide, zag ik dat de achterruit van mijn Mercedes helemaal stuk was. Een paar seconden later stond van achter mijn auto plots een man recht. Hij bloedde aan het hoofd." Vermoed wordt, dat Lorenz Couckuyt verblind was door de zon en daardoor de geparkeerde Mercedes niet opmerkte. Het slachtoffer, een gepassioneerd fietser die aangesloten is bij de Landelijke Renners en Crossers (LRC), kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd naar het AZ Delta in Roeselare overgebracht. (VHS)