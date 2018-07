Wie koopt oude brandweerwagen? 13 juli 2018

Liefhebbers van brandweerspullen kunnen in Ledegem een geweldig koopje doen. Het gemeentebestuur verkoopt immers zijn oude elevator die dateert uit de zeventiger jaren. "Het was een van de eerste modellen die de firma Cornet uit Namen toen bouwde", schetst burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). "De voorbije jaren werd hij uitgeleend aan onze vrienden van Mesen die er heel blij mee waren. Nu is hij terug en we gingen hem via een veilingsite verkopen. Maar er is een kink in de kabel gekomen... De brandweerwagen is niet meer rijvaardig en het zou zowat 3.000 euro kosten om hem te herstellen. We vrezen dan ook dat er geen kopers zullen opdagen en dat hij als 'oud ijzer' gerecycleerd zal worden", stelt de burgemeester die toch een oproep doet naar eventuele liefhebbers. "We zullen de wagen verkopen aan diegene die met een goed bod komt", klinkt het. Geïnteresseerden kunnen mailen naar burgemeester@ledegem.be. (VGGS)