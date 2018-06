Weer inbraak bij schroothandelaar 18 juni 2018

Schroothandelaar Staf Coppens op de Moorseelsesteenweg in Sint-Eloois-Winkel heeft afgelopen weekend weer inbrekers over de vloer gekregen. Vrijdagnacht rond 3 uur werd hij gewekt door verdachte geluiden. Hij bemerkte drie mannen op zijn terrein. Coppens belde de politie en deed met hen een controle van het terrein. De drie verdachten waren spoorloos, maar de politie trof wel een zeil aan waarop een hoeveelheid koper was gelegd, klaar om mee te nemen. De politie vermoedt dat de daders met een auto via een aanpalend akker tot aan het terrein zijn gereden.





Het is trouwens niet de eerste keer dat Coppens met criminelen te maken krijgt. Begin juli 2015 stonden hij en zijn echtgenote zelfs oog in oog met boeven die hun woning waren binnengedrongen en er uiteindelijk vandoor gingen met 1.500 kilogram lood. (VHS)