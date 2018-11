Wazige beelden, maar dief herkend door manier van wandelen 15 november 2018

Luc D. (57) uit Heuvelland moest zich voor de rechtbank verantwoorden voor de diefstal van juwelen, spaarvarkens en in totaal 1.300 euro op 7 oktober 2016 in Ledegem.





Op camerabeelden die tijdens de zitting werden bekeken was de dief die op een plooifiets kwam aangereden te zien. "Erg herkenbaar is de man niet", zei het Openbaar Ministerie.





"Maar de ietwat vreemde manier van wandelen op de beelden meen ik vandaag toch ook te herkennen als ik de man hier zie stappen." Volgens de advocaat van de man is er helemaal geen bewijs dat hij ook de dief is.





"Zijn gsm is op geen enkel moment in de buurt van de diefstallen getraceerd geweest en de beelden zijn te slecht om met zekerheid te kunnen stellen dat dit mijn cliënt is", pleitte advocaat Jan Leysen. Vonnis op 26 november. (AHK)