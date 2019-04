Vuilste beek van Europa haalt ook de gemeenteraad Erik De Block

12 april 2019

16u04 0

De Harelbeek in Sint-Eloois-Winkel is de meest vervuilde van …Europa. Dat blijkt uit een onderzoek aan de universiteit van Exeter, gelinkt aan Greenpeace. Het opmerkelijk nieuws kwam donderdagavond ter sprake op de gemeenteraad in Ledegem.

Wetenschappers ontdekten in de Harelbeek zeventig soorten pesticiden. Emiel Debusseré (CD&V/VD) vroeg zich af in hoeverre het onderzoek betrouwbaar is. Het onderzoek vond plaats in tien landen. Fractieleider Caroline Seynhaeve (sp.a) wilde van burgemeester Bart Dochy weten op welke manier de gemeente de burgers gaat geruststellen.

“Er is één staal genomen op drie locaties in ons land”, aldus de burgemeester. “De twee andere plaatsen waren in Aartrijke en Kasterlee. Het staal van de Harelbeek blijkt genomen op 19 juni toen de heraanleg van de Rollegem-Kapelsestraat aan de gang was en het een zeer droge zomer was. Het waterpeil was toen het laagste van het jaar. Wat doet vermoeden dat men een staal van het slib nam.”

Tijdens het debat kwam de burgemeester nog met opmerkelijk nieuws op de proppen. “Vorige week woensdag heeft onze rattenvanger in een fuik van de Wulfdambeek een snoek van een halve meter aangetroffen”, zegt Bart Dochy (CD&V/VD). “Als er een snoek is, dan zit er ook andere vis in die beek.”

“De mensen moeten niet ongerust zijn. Het is niet zo dat de Harelbeek stinkt. We trekken de vaststelling in die studie niet in twijfel. Het is een belangrijke bekommernis.