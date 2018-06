Vrouw gaat met wagen over middenberm A19 14 juni 2018

02u40 0 Ledegem Een vrouw uit Ledegem heeft gisteren in de vooravond de schrik van haar leven opgedaan langs de A19 in Geluwe.

Ze reed met haar Peugeot Partner in de richting van Kortrijk toen ze om nog onbekende reden de controle over het stuur verloor. De wagen belandde links van de rijweg en vloog pardoes over de hoge aarden middenberm. Het voertuig kwam in de andere rijrichting op z'n zijkant tot stilstand, gelukkig op de grasstrook tussen de middenberm en de snelweg. De brandweer snelde ter plaatse. De bestuurster kon zonder al te veel problemen uit het voertuig gehaald worden. Ze liep lichte verwondingen op en werd voor verzorging naar het AZ Delta in Menen gebracht. Door het ongeval was een tijdlang één rijstrook in de richting van Ieper versperd. Dat zorgde voor een file van zowat drie kilometer die zich al vormde van voor de afrit Menen. Het heeft er alle schijn van dat bij het ongeval erger vermeden werd door de aarden middenberm. Die werd zeven jaar geleden over een afstand van twintig kilometer tussen Kortrijk en Ieper aangelegd, precies omdat er de jaren voordien vaak zware ongevallen gebeurden waarbij auto's zomaar op de rijvakken in tegenovergestelde richting terechtkwamen. In een aantal gevallen vielen daarbij ook dodelijke slachtoffers. (VHS)