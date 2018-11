Vrouw beschuldigt mannen valselijk van verkrachting 08 november 2018

02u24 1 Ledegem Een 49-jarige vrouw uit Ledegem riskeert een gevangenisstraf van zes maanden nadat ze twee mannen er valselijk van beschuldigde haar verkracht te hebben.

Haar ex-echtgenoot zou haar verkracht hebben in hun woning. Ze legde heel gedetailleerde verklaringen af en had een medisch attest. Een andere man beschuldigde Linda V. ook van verkrachting. Alweer legde ze heel gedetailleerde verklaringen af en legde zelfs foto's en opnieuw een medisch attest voor. Beide beschuldigingen bleken na onderzoek volledig verzonnen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw dergelijke feiten pleegde. "Ik had dat niet mogen doen", zei Linda V. tegen de rechter.





Borderline

Volgens haar advocaat lijdt de vrouw aan borderline. Ze werd eerder ook al geïnterneerd in een ander dossier. Vonnis op vijf december. (AHK)