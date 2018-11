Vrijspraak voor aanrijding, niet voor vluchtmisdrijf en alcohol 06 november 2018

02u26 4 Ledegem De 41-jarige automobilist uit Ledegem die op 29 juli vorig jaar in Passendale (Zonnebeke) de wandelende friturist Dirk Sampers (46) uit Passendale opschepte, is daarvoor door de Ieperse politierechtbank vrijgesproken. Wellicht volgde de politierechter de redenering van Davy D. dat de voetganger in het donker een onvoorzienbare hindernis was. Voor het vluchtmisdrijf en de alcoholintoxicatie liep de automobilist wel een boete van 2.400 euro en anderhalve maand rijverbod op.

Na een uitje bij vrienden wandelde Dirk Sampers rond 3.15 uur 's nachts langs de Westrozebekestraat in Passendale naar huis. Op dat ogenblik reed ook Davy D. in dezelfde richting. Hij merkte de voetganger niet op, reed hem langs achter aan en stopte niet. Pas een uur later verwittigde hij de politie. Hij bleek 1,2 promille alcohol in het bloed te hebben. Dirk Sampers liep bij het ongeval een dubbele beenbreuk en tal van breuken aan gezicht en schouder op, lag drie dagen in coma en heeft al tien operaties achter de rug. Ook hij stond terecht, omdat hij rechts en niet links op de weg liep, en kreeg daarvoor 80 euro boete.





Niet te voorzien

Davy D. bekende dat hij te veel had gedronken, maar vroeg de vrijspraak voor het vluchtmisdrijf en als verantwoordelijke voor het ongeval. "De voetganger was een onvoorzienbare hindernis. Op zo'n donkere weg verwacht je geen voetganger in donkere kledij", klonk het. De politierechter oordeelde in ieder geval dat de automobilist geen fout maakte die in oorzakelijk verband stond met het ongeval en sprak hem dus vrij. Hij zal wel moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen en medische en psychologische proeven vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen omdat hij wél veroordeeld werd voor het vluchtmisdrijf en de alcoholintoxicatie. "De vrijspraak voor het ongeval zal vooral psychologisch belangrijk voor hem zijn", aldus zijn advocaat. "Het slachtoffer zal hoe dan ook als zwakke weggebruiker door de verzekering vergoed worden." Dirk Sampers reageerde toch ontgoocheld. "Alhoewel het voor de schadevergoedingen inderdaad niets uitmaakt, vind ik toch dat hij er goedkoop van afkomt", reageert hij. "De automobilist kon vanaf dag één zijn leven hernemen, ik sukkel nog altijd. In januari volgt een nieuwe operatie. Elke dag leef ik met pijn."





(LSI)