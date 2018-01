Vriendengroep viert al 50 keer samen oudejaar 02u28 0 Foto Hans Verbeke V.l.n.r.: Herman, Annie, Wilfried, Nicole, Noël en Trui brengen een toost ui op hun gouden feestjubileum. Ledegem Min of meer per toeval vierden Annie Mulier, Trui Maertens en Nicole Witdouck eind 1967 voor het eerst samen de overgang van oud naar nieuw. De drie gezworen vriendinnen uit Sint-Eloois-Winkel zijn nu vijftig jaar ouder, maar die eerste keer is intussen een gouden traditie geworden.

Herman (78) en Annie (74) uit de Koning Boudewijnlaan in Sint-Eloois-Winkel waren dit keer gastkoppel van dienst. De twee vriendinnen van Annie, Trui (73) en Nicole (74) zwermden lang geleden al uit, respectievelijk naar Izegem en Roeselare. Echtgenoten Wilfried (74) en Noël (76) lieten zich zondagavond niet onbetuigd bij de welkomstkussen. "We vieren afwisselend bij elkaar thuis, met uitzondering van de millenniumwissel", legt Annie uit. "Toen zijn we naar zee getrokken, naar een appartement. Daar stond maar één bed en sliepen we dan maar met vier in de woonkamer." De kinderen van de echtparen waren toen al een tijdje het meevieren met hun ouders ontgroeid, maar de anekdotes van vele tientallen jaren zijn intussen alleen maar gegroeid. Trui herinnert zich nog die keer dat in al het enthousiasme een visbokaal sneuvelde. "De goudvissen lagen te spartelen op de grond", lacht ze. "Gelukkig hebben we ze nog kunnen redden." Waar het feesten vroeger doorging tot bijna het ochtendgloren, ligt het gezelschap nu al rond twee uur in bed. "Er wordt ook wat minder gedronken", weet Noël. "De tijden zijn veranderd, net als het volume dat we aankunnen", lacht hij. De koppels zijn van plan nog even door te gaan. "Genieten doen we, zolang we kunnen!" (VHS)