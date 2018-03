Vrachtwagen sukkelt in sloot: straat urenlang afgesloten 07 maart 2018

02u34 0 Ledegem Een vrachtwagen, geladen met twintig ton stalen assen, is gisterenvoormiddag in de gracht gesukkeld langs de smalle Sint-Elooiswinkelstraat.

"Ik moest wat uitwijken voor een oudere dame die uit de tegenovergestelde richting rechts van mij met haar fiets aan de hand op straat stond", zegt de chauffeur. "Mijn linkerwielen belandden echter net naast het asfalt. De groene berm was bijzonder zompig en zo gleed ik weg. Corrigeren lukte niet meer." Het gevaarte, met de lading incluis bijna ruim dertig ton zwaar, kwam schuin in de gracht terecht. "Ik ben nog uit de cabine geklauterd om die dame aan te spreken, maar ze was intussen weggereden", zegt de chauffeur. "Ze reageerde ook niet op mijn geroep." Om de vrachtwagen te kunnen takelen, moesten de stalen assen (bestemd voor een bedrijf in Ledegem) eerst worden overgeladen. Het duurde uren voor de politie de anders vrij druk bereden landelijke weg weer kon vrijgeven. (VHS)