Voormalig Winkel Koerse-omroeper Joris Gheysen overleden

10 maart 2019

15u01

Bron: VDI 0 Ledegem De laatste postmeester van Sint-Eloois-Winkel en voormalig Winkel Koerse-omroeper Joris Gheysen is donderdag op 80-jarige leeftijd in het AZ Delta-ziekenhuis in Roeselare overleden.

Joris was gewezen bestuurslid van de vzw Paardekoers aan de Stenen Molen. Hij was er jarenlang omroeper en schreef in 1990 zelfs een boek over de geschiedenis van het evenement. “Joris heeft veel voor de paardenkoers betekend”, zegt Krist Vandemoortele van Winkel Koerse. “Hij zou al van kindsbeen af op eigen initiatief de micro hebben vastgepakt op de dag van de paardenkoers. Zo is hij in het vak gerold. Joris was gedreven en het bloed van Winkel Koerse stroomde door zijn aderen. Hij was een van de grondleggers van de succesperiode in de jaren ’80 voor Winkel Koerse. Toen Joris de micro in handen kreeg, ging hij helemaal op in het gebeuren. Hij deed dat zo enthousiast dat we hem soms moesten aanmanen om het publiek niet te veel op te jutten.”

Gaia overtuigen

“Ik herinner me ook nog dat hij in 1992 bij de problemen met Gaia vanop de eerste rij vocht om onze koers te kunnen behouden. Zo trok hij op een zondagavond laat nog met twintig videocassettes vol beeldmateriaal naar Brussel om alle leden die in de beoordelingscommissie zaten van ons gelijk te overtuigen. Het heeft niet mogen baten, maar aan zijn inzet heeft het niet gelegen. Later zijn we dankzij hem ook naar de straatkoers in Nederland gaan kijken en hebben we dat concept ook hier toegepast.”

Joris werd in Izegem op 25 mei 1939 geboren en was de echtgenoot van Marie-Thérèse Vansteenbrugge. Het koppel woonde in de Kortrijksestraat, waar tot 1 mei 1998 het postkantoor gevestigd was en waar hij postmeester was. Er volgde toen zelfs een tevergeefse protestactie om de sluiting tegen te gaan. Joris Gheysen was de vader van Kris, Katrien en Karl. Hij laat met Laura, Olivia, Raf, Claire, Clementine en Charlie ook zes kleinkinderen na. De uitvaartplechtigheid vindt op vrijdag 15 maart om 10.30 uur plaats in de kerk van Sint-Eloois-Winkel.