Voorleesavond in de bib 20 november 2018

02u26 0

De plaatselijke bib aan de Rollegemstraat 218 pakt op vrijdag 23 november om 18.30 uur uit met een leuke voorleesactiviteit voor de lagere schoolkinderen. Ze kunnen er genieten van warme chocomelk tijdens het luisteren naar spannende verhalen.





Inschrijven kan in de bib zelf of via mail naar bibliotheek@ledegem.be. (VGGS)