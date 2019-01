Vijftien dagen rijverbod voor schilder aan 166 km/u LSI

31 januari 2019

Een 44-jarige zelfstandig schilder uit Hooglede is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een boete van 400 euro en een rijverbod van vijftien dagen. Op 3 januari 2018 kon L.S. op de E403 in Ledegem aan 166 km/u geflitst worden. In 2013 liep hij al eens tegen de lamp met een zware voet. Zijn advocaat vroeg nog mild te zijn omdat de man dagelijks op de weg is met zijn BMW maar de rechter had toch een boete en een rijverbod in petto.