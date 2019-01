Vier vrienden toveren De Meerhoek maand lang om in pop-up zomerbar Ook grootouders met hun kleinkinderen behoren tot doelgroep Hans Verbeke

24 januari 2019

07u55 0 Ledegem De Meerhoek wordt Summerlake, tenminste toch vanaf 18 juli en dat één maand lang. Vier vrienden huren de feestzaal en het domein af van eigenaars Krist Vandemoortele en Nadine Witdouck om er een pop-up zomerbar te creëren. “We worden geen zomerbar zoals die de jongste jaren links en rechts opduiken”, klinkt het. “Een eenvoudig concept op een gerenommeerde locatie, geschikt voor een publiek van bijna alle leeftijden, moet van deze plek één maand lang ‘the place to be’ maken.

Eén maand lang, zeven dagen op zeven, telkens van twaalf tot middernacht. Ziedaar het concept van Summerlake, een licht a-typische zomerbar die van 18 juli tot en met 18 augustus door vier voetbalvrienden gepresenteerd wordt in en op het domein van De Meerhoek in Sint-Eloois-Winkel. “Vroeger, toen het hier nog Het Kleine Meer heette, was dit een ontmoetingsplaats voor veel mensen uit onze regio”, weet Bart Vansteenkiste, één van de initiatiefnemers. “We stellen vast dat het omvormen van de activiteit op deze locatie een leemte heeft achtergelaten. Die willen we nu één maand lang invullen, met een initiatief voor een breed publiek. We creëren eigenlijk waar we zelf naar op zoek zijn: een zomerbar waar we in een aangenaam kader met vrienden eindeloze verhalen kunnen ophalen, terwijl ook onze kinderen een leuke tijd beleven.”

Speelpark, terrassen en zelfs ligweide

De voetbalvrienden - naast Bart Vansteenkiste steken ook David Van der Stede, Lucas Vantieghem en Matthias Demeyere hun schouders onder het project - kijken al erg uit naar 18 juli. “We trekken de kaart van families met kinderen maar ook van vrienden die willen genieten van de zomer”, zegt Bart. “Het vernieuwde speelpark, terrassen in een modern jasje en een ligweide worden troeven. De feestzaal wordt in een aangepast jasje gestoken. We zorgen voor aangepast meubilair en een dito aankleding. Foodtrucks komen er zeker en we sluiten ook enkele thema-avonden niet uit. Ook wandelaars en fietsers komen bij ons zeker aan hun trekken, net zoals het vroeger was in Het Kleine Meer. Dat zoiets een grondige voorbereiding vraagt, is duidelijk. De ideeën krijgen echter stilaan vorm, partners en sponsors zijn geïnteresseerd in ons project. Bovendien zijn we ook nog op zoek naar tal van gemotiveerde medewerkers die van Summerlake een echte topper helpen maken. Kandidaturen zijn welkom op info@summerlake.be.”

Welkom initiatief in anders kalme zomerperiode

“We moeten eerlijk zijn: in de periode van Summerlake zijn er eigenlijk nauwelijks aanvragen voor feesten bij ons”, zegt Krist Vandemoortele. “Toen de vier vrienden met hun voorstel op de proppen kwamen, waren we dan ook onmiddellijk de idee genegen. Na overleg beslisten we om Summerlake te laten plaatsvinden binnen ons omheind domein. Naar veiligheid toe is dat een pluspunt want de site kan netjes afgesloten worden en zo vermijden we ook hinder op straat. Het wordt ‘volle bak’, daar zijn we van overtuigd. Maar deze locatie kan dat aan. Toen we nog ‘Het Kleine Meer’ runden, was elke zomerdag met mooi weer hier als een drukke zondag. We kunnen 550 mensen aan en hebben daarvoor voldoende parking. Nooit zijn er problemen geweest met de omwonenden. Dat zal straks niet anders zijn.” Vandemoortele is blij dat het een drukke zomer wordt. “Nadine en ik missen het wel een beetje, al dat volk dat hier komt genieten. Maar anderzijds moeten we daar niet flauw over doen: enkele jaren geleden hebben we beslist om de stap te zetten naar een feestzaal en daar hebben we geen spijt van.”