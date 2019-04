Verpleegster weigert drugtest: “Heb heilige schrik van naalden” VHS

08 april 2019

11u03 0 Ledegem Een vrouw die als verpleegster in een woonzorgcentrum werkt, mag van de politierechter twee maanden niet met de auto rijden omdat ze betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne. Toen de politie dat wilde vaststellen, weigerde ze een drugtest.

Een bezoekje aan het dancefestival Cirque Magique eindigde voor een jonge verpleegster met een valse noot. De vrouw werd begin augustus vorig jaar langs de Provinciebaan in Ledegem betrapt op rijden onder invloed van cocaïne. Toen de politie dat wou vaststellen door middel van een bloedtest, weigerde de vrouw dat. “Ik heb een heilige schrik voor naalden”, stelde ze. Dat deed de politierechter in Kortrijk raar opkijken. “U bent toch verpleegster? Komaan, dan bent u toch niet bank voor een prikje?”, sprak de rechter. De vrouw gaf toe dat ze wekelijks één of twee joints rookt en elke maand één keer cocaïne gebruikt. “Dat vind ik moeilijk te rijmen met uw job in de zorgsector”, vond de rechter. Hij veroordeelde de verpleegkundige tot een rijverbod van drie maanden (waarvan één met uitstel) en een effectieve boete van 800 euro. De vrouw moet ook geneeskundige en psychologische proeven ondergaan, als ze ooit haar rijbewijs wil terugkrijgen.