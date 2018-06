Vandalisme net voor openingsdag 't Baguetje: "Is iemand jaloers op ons?" 04 juni 2018

02u42 0 Ledegem Zaterdag 2 juni moest een pracht van een dag worden voor Mania Mollie en Johan Deprez bij de start van hun koude Winkelse bakkerij.

"We zijn met veel enthousiasme en boordevol ambitie gestart om van ons 't Baguetje een pracht van een winkel te maken", vertellen Mania en Johan, die in Gullegem wonen. "Vrijdagavond waren we tot bijna 22 uur in de weer om alles perfect klaar te zetten voor onze grote opening. Iets na 2 uur zaterdagmorgen probeerde onze broodleverancier de zijdeur te openen, maar dat lukte niet. Toen hij een tweede keer passeerde rond 4 uur kwamen wij er ook net aan. Ook onze sleutel paste niet meer in het slot en we zagen meteen dat er frituurvet op en in de voor- en zijdeur zat. Dat frituurvet lag ook verspreid op de rode "welkom"-loper. Volgens ons is er iemand jaloers op onze nieuwe zaak."





Valse start

De politie kwam ter plaatse, waarna de slotenmaker voor twee nieuwe sloten zorgde. Gelukkig hebben onze buren ons schitterend geholpen deze morgen. Heel jammer van die valse start, maar we gaan er nu nog meer dan 100 procent voor!", klinkt het. Hun zaak 't Baguetje in de Gullegemsestraat 34 is elke dag open van 5 tot 19 uur behalve op zon- en feestdagen. Je kan ze telefonisch bereiken op 0496/90.00.39 of via mail naar mania.mollie@outlook.be. (VGGS)