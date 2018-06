Valse bommelding kost Rus 1.200 euro 07 juni 2018

Een 43-jarige Rus uit Ledegem die op 10 december vorig jaar op de Facebookpagina van de politiezone Riho een valse bommelding postte, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden en een boete van 1.200 euro. 'Bomb Ledegem Stationstraat' klonk de niet mis te verstane boodschap. De politie snelde massaal ter plaatse maar stelde vast dat Imran A. de boodschap uit frustratie had geplaatst. Hij was mistevreden na de arrestatie van zijn zoon.





Op 1 mei was er opnieuw trammelant aan de woning van Imran A. Een groep Oostblokjongens was naar Ledegem afgezakt om verhaal te halen nadat A. op sociale media een vrouw had beledigd. Er vielen schoten met een alarmpistool en de auto van de bezoekers werd met een mes lelijk toegetakeld. Volgens zijn advocaat lijdt hij aan depressies en een post-traumatisch stresssyndroom. (LSI)