Uitvoeringsplan Centrum-Oost krijgt vorm 03 april 2018

Het Ledegemse gemeentebestuur stelde het eerste ontwerp voor het GRUP Centrum-Oost voor in de Sint-Petruskerk die in het gebied ligt. Daarbij worden de Heulebeekvallei en de dorpskern met elkaar verbonden via de site van de Levrouwhoeve. Een volwaardig marktplein en de omvorming van het boerenhuis tot een gemeenschapsfunctie als bib of horecazaak behoren daarbij tot de mogelijkheden. De reconversie van de huidige bedrijvensite kan er op termijn leiden tot een woonzone met 25 grondgebonden woningen en een appartementsgebouw. Wie wil, kan de start- en procesnota inkijken in het Ledegemse administratief centrum tot en met 18 mei. (VGGS)