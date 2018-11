Twee vrouwen in het schepencollege van Ledegem 06 november 2018

De kartellijst CD&V/VD, die liefst 18 van de 21 zitjes behaalde, installeert straks met Sybille Geldhof een tweede vrouwelijke schepen in de raad. Zij zal in 2023 opgevolgd worden door de jonge Emiel Debusseré (20). "We kregen van onze kiezers een heel duidelijk en zeer sterk mandaat om met dezelfde ploeg en een nieuwkomer door te gaan", stelt burgemeester Bart Dochy (46) die onder meer Ruimtelijke Ordening, Politie en Intergemeentelijke Samenwerking als bevoegdheden heeft en voorzitter van de gemeenteraad blijft. "Uittredend schepen Bart Ryde nam niet meer deel terwijl huidig OCMW-voorzitter Geert Wylin dat mandaat niet kan combineren met zijn pensioen. Nieuwkomer Emiel Debusseré (20) scoorde uitstekend. Vandaag studeert de kleinzoon van oud-burgemeester Firmin Debusseré nog voor industrieel ingenieur bouwkunde. Dat hij nu al schepen wordt, is dus niet evident. Sybille Geldhof (37) zal de komende vier jaar een parttime job als leerkracht in de Winkelse Basisschool combineren met die van derde schepen. Zij zal onder meer Sport, Jeugd en Onderwijs voor haar rekening nemen. Daarna wordt zij in 2023 voorzitter van de gemeenteraad." Wally Corneillie (51) wordt voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en blijft schepen van Financiën. Greta Vandeputte (55) is de nieuwe eerste schepen met taken als Cultuur, Verkeer en Mobiliteit, Lokale Economie en Feestelijkheden. Tot slot wordt Geert Dessein (56) tweede schepen met onder meer Personeel, Toerisme, Wonen, Communicatie en Bibliotheek onder zijn bevoegdheden. (VGGS)