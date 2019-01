Twee rode brievenbussen in zelfde straat verdwijnen CDR

21 januari 2019

Tegen maart verwijdert Bpost in heel het land heel wat rode brievenbussen die steeds minder gebruikt worden. Ook in Ledegem. De gemeente telt op vandaag negen postbussen. Twee ervan worden geschrapt. Het gaat om de brievenbussen langs de Rollegemstraat ter hoogte van nummer 33 en nummer 175. De bus aan nummer 238 in Rollegem-Kapelle blijft wel hangen. Ook de rode brievenbussen op het Dorpsplein van Sint-Eloois-Winkel, langs de Fabriekslaan, de Izegemsestraat, de Kapelstraat, de Kortrijkstraat en de Stationsstraat blijven op hun vaste stek.