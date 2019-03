Twee maanden rijverbod voor man die snel rijden

niet kan laten VHS

25 maart 2019

15u47 0 Ledegem Al meer dan twintig veroordelingen voor te snel rijden. Dat heeft Jean-Pierre B. op zijn naam staan. Toch werd de man vorig jaar opnieuw betrapt, toen hij op de E403 in Ledegem 173 kilometer per uur reed. Het levert hem een rijverbod van twee maanden op.

Jean-Pierre B. scheurde in juli vorig jaar tegen 173 kilometer per uur voorbij een mobiele flitser op de E403 in Ledegem. Hij heeft al meer dan twintig veroordelingen op zijn strafregister staan, allemaal voor snelheidsovertredingen. Toen de politierechter hem vroeg waarom hij dit keer zo snel had gereden, antwoordde de man: “Ik had stress.”

Geen effect

De politierechter was niet mals voor Jean-Pierre B., die hij een veelpleger noemde. “Uw strafregister is acht bladzijden lang. Dergelijk gedrag irriteert mij, omdat u het zich allemaal niet te veel aantrekt. Een veroordeling heeft op u geen invloed. En omdat u in het verleden ook al eens 18 maanden voorwaardelijk hebt gekregen, kan ik u geen uitstel meer verlenen.” B. mag twee maanden niet meer met de auto rijden. Hij moet ook een boete betalen van 1.600 euro en z’n theoretisch examen opnieuw afleggen.