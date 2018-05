Twee dagen 'rocken en rollen' tegen kanker 04 mei 2018

Voor de derde editie van Rock and Roll Against Cancer moet je vandaag en zaterdag in en rond de sporthal zijn. Het evenement is een blijvende herinnering aan Chiroleider en OCMW-raadslid Arne Lannoy (23), aka Zorro, die in december 2015 overleed aan een hersentumor.





'Rock beats Cancer' wordt vandaag vanaf 20 uur geserveerd. Vijf groepen en deejays staan op de playlist. Fans kunnen er genieten van Ruis., The Wlatz, The Father, The Son & The Holy Simon, Koeferbak Funk en Goe vur in den Otto. De tickets kosten 10 euro in voorverkoop en aan de deur 12 euro. Op zaterdag staat er vanaf 14 uur de Tour de Lannoy op het programma. Diverse verklede teams haspelen drie uur lang zoveel mogelijk rondjes af in het dorpscentrum. Er zijn prijzen voor de snelsten, maar ook voor de meest originele kostuums in de wedstrijd.





De volledige opbrengst van deze benefietactie gaat integraal naar de Universiteit Gent voor de aanmoediging en ondersteuning van het onderzoek naar hersentumoren. (VGGS)