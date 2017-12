TV en kaders gestolen 02u27 1

Onbekenden braken in de nacht van donderdag op vrijdag binnen in een woning langs de Bogaardwegel in Rollegem-Kapelle.





Het huis werd volledig doorzicht en er de daders richtten ook nogal wat schade aan. Uit de woning verdwenen ondermeer een tv-toestel en een aantal kaders die aan de muur hingen. (VHS)