Truck ramt geparkeerde auto, die tegen gevel belandt 26 juli 2018

02u30 0

Pech voor twee gezinnen uit de Smissestraat in Sint-Eloois-Winkel, gisteren in de vooravond. Een vrachtwagen van een koerierbedrijf ramde er de geparkeerde auto van het ene gezin. Het voertuig, een Mitsubishi Colt, werd tegen de gevel van de buren gekatapulteerd. "De wagen maakte een gat in de muur, pal op de plaats waar ik een boek aan het lezen was", zegt bewoonster Cathy Vanluchene. "Mijn man, die naar de Tour de France keek, en ik schrokken ons een hoedje." Buiten duurde het even voor het echtpaar doorhad wat er werkelijk gebeurd was. Ook de buren, wiens auto helemaal vernield werd door de botsing, keken vreemd op. Het echtpaar had boodschappen gedaan en was net binnengegaan toen de klap zich voordeed. De trucker verklaarde dat hij tijdens het rijden papieren had willen grijpen die helemaal rechts in zijn cabine lagen. Allicht moet hij daarbij zijn afgeweken van de weg. Ook zijn vrachtwagen liep ernstige schade op. De brandweer kwam de brokstukken opruimen, die verspreid lagen over bijna de volledige breedte van de rijweg. (VHS)