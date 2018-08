Tractordiefstal betekent einde van jarenlange vriendschap 03 augustus 2018

De Porsche-tractor uit 1953 die een week geleden gestolen werd op 't Beurtegoed in Sint-Eloois-Winkel is teruggevonden in een loods van een landbouwer die de tractor veertig jaar geleden cadeau deed aan de huidige eigenaar, André D'Hondt. "Een bijzonder pijnlijke historie", klinkt het.





Beu omdat er om de haverklap herstellingen moesten aan gebeuren, deed een landbouwer veertig jaar geleden aan z'n jeugdvriend André D'Hondt, nu 85, zijn Porsche-tractor cadeau. De eigenaar van 't Beurtegoed aanvaardde in dank, liet de tractor tot in de puntjes herstellen en gebruikte 'm vervolgens nog vele jaren. D'Hondt betaalde ook jaarlijks alle kosten (taksen, verzekering, onderhoud,...). En intussen raakte de man gehecht aan zijn vierwieler, waar hij ook nu nog geregelde kleine klusjes mee opknapte. Groot was dan ook zijn verbazing toen de tractor een week geleden gestolen bleek. Het mysterie is nu echter opgelost.





De vorige eigenaar, die blijkbaar nog altijd een reservesleutel had, wilde de tractor terug, liet 'm zomaar weghalen en zette hem in zijn loods. Daar is het landbouwvoertuig nu in beslag genomen.





"Spijtig dat een vriendschap van tientallen jaren op die manier moet eindigen", klinkt het bij de familie D'Hondt die intussen besliste geen klacht in te dienen. "We hebben geen zin in een gerechtelijke procedure, daar is niemand mee gebaat. Als de vorige eigenaar ons had gebeld, dan was het zover niet gekomen. Net als veertig jaar geleden zouden we dat als vrienden geregeld hebben." (VHS)