Toetreding tot 'Statiegeldalliantie' 13 maart 2018

Ledegem zal, op voorstel van het oppositiekartel s.pa-groen, toetreden tot de Statiegeldalliantie. De CD&V/VD-meerderheid kon zich in het voorstel vinden.





"Toch willen we benadrukken dat de inzameling het best gebeurt op publieke plaatsen via het containerpark of naast glasboxen. Op die manier wordt de kleine zelfstandige geen valse concurrentie aangedaan." (VGGS)