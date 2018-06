Supporteren voor Zico op BK in Binche 15 juni 2018

02u49 0

Het Team Zico Waeytens pakt net als vorig jaar uit met een volledige gratis busreis naar het Belgisch Kampioenschap voor profs op zondag 24 juni. "Onze poulain kende dit jaar al heel wat tegenslagen waardoor we hem nu meer dan ooit een hart onder de riem willen steken" stelt Dany Debondt. "We starten die zondag met een ontbijt om 7 uur in café De Sportwereld aan de Stationsstraat. Elke supporter krijgt daar ook een retropet met het logo van Team Zico Waeytens. Bij de terugkeer uit Binche is er nog een barbecue voorzien". Wie mee wil, betaalt 10 euro waarborg die bij de start teruggegeven wordt. Inschrijven kan bij Dany Debondt op 0475/61.04.41 of bij Marcel Waeytens op 0476/89.38.64. (VGGS)