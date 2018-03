Stef Bos en Sun Sun Sun op podium 02 maart 2018

02u44 0

Het Ledegemse Davidsfonds pakt op zondag 4 maart om 17.30 uur in CC De L!nk aan het Dorpsplein uit met een uniek concert rond "Kern" met Stef Bos en de Ledegemse Seraphine Stragier. Zij maakt deel uit van 5-koppig strijkensemble Sun Sun Sun dat de zanger begeleidt. Het optreden is het eerste in een reeks van vijf waarvan de overige in Amsterdam en in Zuid-Afrika gepland zijn. Kaarten kosten 20 euro; Davidsfondsleden kunnen er in voor 15 euro. Meer info bij Trees Peene op 0494/36.77.43. (VGGS)