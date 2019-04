Speekseltest maakt pakkans nog groter: strijd tegen drugs op Cirque Magique gaat onverminderd voort Hans Verbeke

09 april 2019

17u05 4 Ledegem Het is de organisatie en de politie menens: als begin augustus weer duizenden feestvierders naar het dancefestival Cirque Magique in Ledegem trekken, is nultolerantie op het vlak van drugs opnieuw geen holle slogan. De pakkans wordt zelfs groter, als eerstdaags geen bloedanalyse meer nodig is om gebruikers te ontmaskeren. Tientallen zondaars van vorig jaar verschenen intussen al voor de rechter.

Ze stonden als het ware in een rij aan te schuiven, de automobilisten die vorig jaar positief testten op drugs na hun bezoek aan Cirque Magique. “We betrapten 24 mensen”, zegt politiewoordvoerder Stefaan Vannieuwenhuyse. “Ze werden uit het verkeer geplukt door onze motorrijders. Allemaal moesten ze onmiddellijk voor vijftien dagen hun rijbewijs inleveren. Een proces voor de politierechtbank is het logische gevolg.” De straffen die ze kregen, waren niet mals. Een kraanman die eerder al veroordeeld werd voor drugs achter het stuur, kreeg drie maanden rijverbod en een boete van 1.600 euro. Een man in wiens bloed tot twintig keer de toegestane limiet voor mdma en cocaïne werd gemeten, moet twee maanden zijn auto aan de kant laten staan. Andere zondaars kwamen er van af met rijverboden van 1 maand en meer, in combinatie met een fikse boete en vaak ook het afleggen van medische en psychologische testen. De recidivisten kregen te horen dat zij bovendien ook hun theoretisch en praktisch rijexamen moeten overdoen.

Opnieuw controles

“De controles waren nochtans vooraf ruim aangekondigd, ook door de organisatie die streeft naar een drugsvrij festival”, zegt Stefaan Vannieuwenhuyse. “Aan de ingang werden bezoekers gecontroleerd. We zetten daarbij ook een drughond in. Wie iets bij zich had en daar nog snel van af wou, kon dat in een speciale ton gooien. Op die manier vermeed men een proces-verbaal. Helaas hebben maar weinig mensen van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Ook de controles achteraf, langs de Provinciebaan in Ledegem, waren doelgericht. We werkten daarvoor samen met de politiezone Arro Ieper.” Volgens Vannieuwenhuyse wordt begin augustus weer op dezelfde manier gecontroleerd. “Met dien verstande dat de pakkans groter wordt omdat we tegen dan niet langer een arts ter beschikking moeten hebben die instaat voor een bloedanalyse. De speekseltest zal volstaan. Die maakt onmiddellijk duidelijk of iemand onder invloed is. De verdere analyse zal gebeuren in het AZ Groeninge in Kortrijk, dat als eerste niet-universitair ziekenhuis in het land gecertificeerd is om in hun labo dergelijke onderzoeken uit te voeren. Zo’n erkend labo in eigen regio is zonder meer een troef voor de politiediensten.”