Sloophamer hangt boven café Winkel Koerse CDR

05 december 2018

10u24 1 Ledegem Zeven jaar nadat De Koninklijke Maatschappij De Paardekoers aan de Steene Molen vzw onderdak vond in de vroegere frituur ’t Rond Punt gaat het gebouw in de Gullegemsestraat tegen de vlakte. Het pand ligt aan de start van de paardenkoers en wordt nu nog elke maand uitgebaat als café De Oude Smisse, maar de kosten voor renovatie zijn te hoog.

“Renovatie dringt zich op”, weet voorzitter Krist Vandemoortele van De Koninklijke Maatschappij De Paardekoers aan de Steene Molen vzw. “De eigenaar en ons bestuur hebben gewikt en gewogen. De zware kosten voor de noodzakelijke herstellingen wegen niet op tegen het beperkte gebruik van het lokaal. Afbraak is dus onvermijdelijk, gevolgd door een heropbouw. Dat zijn echter nog maar plannen. De vergunningsaanvraag is nog maar pas ingediend.”

In het nieuwe plan voor de site is ruimte voor een nieuw Winkel Koerse café. “Maar we zijn er als bestuur nog niet uit. De voorziene ruimte is beperkter en er is ook het kostenplaatje. Het bestuur en de eigenaar zullen knopen doorhakken zodra de bouwvergunning goedgekeurd is.” Ondertussen blijft het Winkel Koerse café elke eerste vrijdag van de maand open, zeker nog tot en met dinsdag 8 oktober 2019.