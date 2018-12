Slachtoffer zwaar ongeval E403 morgen misschien al naar gewone ziekenhuiskamer

VHS

11 december 2018

18u21 0 Ledegem Mathieu Taillie, de 34-jarige loodgieter uit Rollegem-Kapelle die maandagmorgen zwaargewond raakte bij een kop-staart botsing op de E403 in Wevelgem, heeft bij het ongeval als bij wonder alleen zijn rechterdijbeen gebroken. “Met wat geluk mag hij morgen, woensdag, de afdeling intensieve zorgen al verlaten”, zegt zijn vader.

In onderaanneming voor het bedrijf Feys-Pattyn uit Boezinge was Mathieu Taillie maandagmorgen op weg voor een herstelling bij een klant toen het noodlot toesloeg. Op de E403 in Wevelgem was de 34-jarige man verrast toen een voorligger plots bruusk uitweek naar links om de file te ontwijken die zich gevormd had in de aanloop naar de wisselaar met de E17 in Aalbeke. Mathieu Taillie botste met zijn bestelwagen achter op een lichte vrachtwagen, het achterste voertuig in de file. De brandweer had ruim een half uur nodig om hem te bevrijden uit de ingedeukte cabine van de bestelwagen. “De eerste berichten die we kregen, waren heel alarmerend”, zegt z’n vader Philippe. “Kort nadat we in het ziekenhuis gearriveerd waren, kwam een dokter ons geruststellen. Mathieu heeft alleen zijn rechterdijbeen gebroken. Daar zit nu een metalen spil in. Verder heeft hij links en rechts ook wat kneuzingen. Een bloeding die hij opliep bij het ongeval, stopte vanzelf. Zijn toestand is stabiel maar hij wordt nog even ter observatie op de afdeling intensieve zorgen gehouden. Volgens de dokter is de kans echter groot dat hij snel naar een gewone ziekenhuiskamer kan.” De ouders van Mathieu zijn dankbaar dat hun zoon het er, gezien de omstandigheden, vrij goed van af heeft gebracht. “Hij heeft duidelijk een goeie engelbewaarder gehad”, zegt Philippe. “Het wordt revalideren maar we zullen hem steunen.”