Silvestercross door sfeervolle straten

12 december 2018

De jongsten lopen hun crossjes op het afgesloten Sint-Hubrechtsplein voor 300 tot 750 meter. De jongeren vanaf 12 jaar en alle andere mannen en vrouwen kunnen kiezen voor de kleine cross van 4,25 of de grote cross van 8,5 kilometer. Het eerste startschot wordt gegeven om 17.15 uur. “Vorig jaar kregen we bijna 1500 deelnemers aan de start van de verschillende wedstrijden” weet voorzitter Bruno Bonte “En dat op één na het hoogste aantal ooit. De animatie die we toen invoerden omwille van de 40ste editie doen we dit jaar – vanwege het succes – over. Het parcours wordt ook dit jaar volledig verkeersvrij gemaakt en daarvan zijn alle betrokken inwoners via een politie schrijven verwittigd. Elke deelnemer weet na afloop onmiddellijk zijn of haar tijd terwijl een reporter op bromfiets de stand van zaken doorgeeft naar de mensen aan de aankomst. Uiteraard voorzien we nu ook weer een naturaprijs voor elke deelnemer en een extra geschenk voor de toppers”. Wie meer info wenst of wil inschrijven, kan surfen naar www.sansilvestercross.be .