Schoollaureaten in de kijker De Ledegemse schepen van Geert Dessein (CD&V/VD) mocht de verdienstelijke schoollaureaten van het voorbije schooljaar in de kijker zetten Redactie

04 december 2018

20u11 0

Marie Vandeputte (18) (links op foto) werd laureaat in de afdeling Latijn-Wiskunde aan het Sint-Aloysiuscollege te Menen. Nu studeert ze voor geneesheer. Kyenta Geuns (18) (rechts op foto) werd laureaat sportwetenschappen aan de RHIZO Lifestyleschool te Kortrijk. Zij koos dit jaar voor dierengeneeskunde. Jelle Garsbeke (19) werd gelauwerd voor zijn eindwerk rond frequentiebesturingen in de productiehal voor Food At Work. Onderwijsminister Hilde Crevits en Koning Filip waren onder de indruk van zijn thesis. Jelle bekwaamt zich nu verder in Multimedia en informaticatechnologie aan de Kortrijkse Howest. De drie laureaten kregen een waardebon mee naar huis.