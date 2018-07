Schepen en burgemeestersvrouw koken voor goede doel in 't Capellehof 31 juli 2018

02u34 0 Ledegem Schepen Greta Vandeputte (CD&V/VD) en Veerle Lauwers, de vrouw van burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD), staan in augustus elke vrijdagmiddag achter het fornuis in 't Capellehof. Ze maken er spaghetti voor het goede doel.

Een tijdje geleden kocht de gemeente Ledegem 't Capellehof aan naast de kerk van Rollegem-Kapelle.





"Voor een deel van de gebouwen vonden we al een nieuwe invulling", vertellen Veerle en Greta. "Zo komt er met 't Ferm een dagopvang voor volwassenen met een beperking en een hoevewinkeltje van Mari├źnstede. Voor de woning op het domein zelf is er nog geen concreet plan. Met ons initiatief willen we (jong) talent met ondernemingszin goesting doen krijgen om er een eetgelegenheid uit te baten".





De vriendinnen willen er elke vrijdagmiddag in augustus een klassieke spaghetti bolognaise aan 11 euro per persoon serveren. Wie dat wenst, kan ook kiezen voor een aperitief 't Capellehof, op basis van vlierbloesems uit de tuin en een koffie met artisanaal gebak achteraf. "De volledige opbrengst schenken we straks met heel veel plezier aan twee goede doelen uit onze gemeente: dagopvangcentrum 't Ferm en het Fonds Arne Lannoy aka Zorro". De eerste spaghettivrijdag is op 3 augustus. Let op: er kan enkel getafeld worden na reservering en dat moet gebeuren ten laatste tegen donderdagmiddag.





Reserveren kan op het nummer van Greta Vandeputte: 0495/22.68.51. (VGGS)