Schepen Bart Ryde (CD&V/VD) stopt 24 mei 2018

Huidig CD&V/VD-schepen Bart Ryde (48) stopt op het einde van deze legislatuur met de actieve politiek. Ryde, die twaalf jaar lang schepen was, haalde in 2012 nog 1744 voorkeurstemmen op de kartelpartij en stond daarmee op de vierde plaats in Ledegem qua voorkeurstemmen.





Momenteel is Bart binnen het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor personeel, tewerkstelling, cultuur, toerisme en ontwikkelingssamenwerking.





"Het wordt te moeilijk om mijn dagelijkse job bij de CM te blijven combineren met die van schepen van mijn gemeente. Ik werk enorm graag met mensen maar de tijd om alles te realiseren, is te vaak veel te kort en dus naar mijn mening niet goed genoeg".





