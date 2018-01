Ruim 927.000 euro voor politiezone 02u50 0

De dotatie van de gemeente Ledegem voor de politiezone 'Grensleie' bedraagt voor dit jaar 927.533 euro.





"De verhoging van 2,5 % ten opzichte van 2017 is volledig volgens afspraak" stelde burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) "Verleden jaar was de dotatie 904.911 euro. Het totale kostenplaatje voor de politiezone bedraagt 15 miljoen euro waarvan de personeelskost met 85% de grote slokop is."





(VGGS)