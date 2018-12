Rollegem-Kapelsestraat weer open voor verkeer CDR

20 december 2018

Straks wordt in de Rollegem-Kapelsestraat de tijdelijke werfsignalisatie weggenomen en zal de weg terug open zijn voor het verkeer. Dat meldt de gemeente Ledegem via hun Facebookpagina. Tussen de rotonde aan de Roeselaarsestraat en de Moorseelsestraat werd een dubbelrichtingsfietspad aangelegd. In januari start nog een derde en laatste fase van de werken. Dan wordt er gewerkt tussen de Moorseelsestraat en de Kapelstraat. Eind maart moet alle hinder achter de rug zijn.